Bryan Cranston escribirá sus memorias sobre los años de rodaje de 'Breaking Bad'

"Walter White me ha enseñado mucho, algunas enseñanzas me han sido útiles, pero otras han sido peligrosas". Con estas palabras, Bryan Cranston da una pequeña pista a los seguidores de 'Breaking Bad' sobre el libro que planea escribir sobre su experiencia durante el rodaje de la serie de AMC. "Quiero contar las historias de mi vida y desvelar los secretos y las mentiras con las que he vivido a lo largo de 6 años de rodaje", añade el actor en unas declaraciones recogidas por 'The New York Times'.



Según la editorial, el libro debería publicarse en 2015. Nan Graham, editor-jefe de Scribner, ha dicho que Cranston "escribe igual que actúa, con feroz implicación, inteligencia y humor". 'Breaking Bad' está protagonizada por Bryan Cranston, actor galardonado con 4 premios Emmy por su interpretación de Walter White, y Aaron Paul como Jesse Pinkman, papel por el que también ha recogido un Emmy.



Bryan Cranston está actualmente interpretando al Presiente Lyndon B. Johnson en la obra de teatro 'All the way', en Broadway. Y Aaron Paul termina de estrenar en cines la película 'Need for Speed', la adaptación cinematográfica del videojuego homónimo.