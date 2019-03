Bryan Cranston dirige la vuelta de 'Breaking Bad'

Puede que estemos tan solo ante una casualidad, pero que Bryan Cranston sea quien dirija el primer capítulo de la recta final de 'Breaking Bad' es un augurio que los fans de la serie no habrán pasado por alto.



Domingo 11 de agosto. Esta era la fecha que los millones de enfermizos seguidores de la metamorfosis por entregas de Walter White tenían señalada en su calendario con rojo sangre.



Precisamente Blood Money es el título del noveno capítulo de la quinta y última temporada de la fascinante criatura creada por Vince Gilligan. Él sí escribió el guión de la última 'reentré' de 'Breaking Bad', pero prefirió que el mando tras las cámaras lo tomará Heisenberg. Cranston manda a uno y otro lado de cada plano.



¿Un guiño de lo que está por venir o... simple casualidad? No es la primera vez que Bryan Cranston se pone detrás de las cámaras en una serie. Hace un año, el actor protagonista de 'Breaking Bad' se encontraba en pleno rodaje de uno de los últimos capítulos de la comedia 'The Office'. Antes, Cranston ya dirigió un buen puñado de capítulos de 'Malcom'



Gilligan accedió a poner en manos del Cranston director el regreso de Walter White, pero el final será todo suyo. Lo veremos en "Felina", el último capítulo de 'Breaking Bad' que dirige y del que firma el guión, y que tiene prevista su emisión el 29 de septiembre.