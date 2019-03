Bryan Cranston vuelve a interpretar al presidente de EEUU Lyndon B. Johnsonn en la TV movie de HBO 'All the Way'. La cadena ha lanzado el primer avance de la ficción, que estrenará el próximo 21 de mayo.



'All the Way', la nueva TV movie de la HBO, está basada en la obra de teatro de Robert Schenkkan, por la cual Bryan Cranston ganó un Tony después de seis meses representándola en Broadway en 2014.



Esta adaptación televisiva dirigida por Jay Roach, se centrará en la figura de Lyndon B. Johnson durante su primer año como presidente, así que comenzará con el asesinato de Kennedy.