Un broche de oro para 'Breaking Bad'

Tina Fey y Amy Poehler ejercieron un año más como maestras de ceremonias en los Globos de Oro. Los premios que anualmente entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood han celebrado este domingo su 71ª edición en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.



Fay y Poehler han comenzado bromeando sobre su repetición como presentadoras de la gala y la confirmación de que harán lo mismo tres años más. "Esto es Hollwyood y si la fórmula funciona se repite hasta la saciedad", bromeaban.



En el apartado televisivo, la gran ganadora ha sido 'Breaking Bad'. La serie de AMC, que puso punto y final el pasado 29 de septiembre, ha sido reconocida como la mejor serie dramática del año po la prensa extranjera de Hollywood. Vince Gilligan, el creador de la ficción, ha agradecido a todos los fieles seguidores de la serie desde el principio, "en los años oscuros".



Aaron Paul, que no ha recogido el premio al mejor actro secundario, ha podido gritar su famoso "Yeah, bitch!" al subir con sus compañeros de reparto. El que sí que ha tenido tiempo para agradecer su premio ha sido Bryan Cranston, que este año (por fin) ha sido reconocido como mejor actor de drama. A la tercera va la vencida.



'House of Cards' no se vuelve a casa con las manos vacías gracias al premio a la mejor actriz, que ha recaído en Robin Wright. Su interpretación de Claire Underwood, la mujer de Kevin Spacey en la ficción de Netflix, ha hecho que recoja el Globo de Oro en su segunda nominación (antes fue nominada por su papel en 'Forrest Gump').



En las categorías de mejores secundarios han llegado las sorpresas, ya que dos pesos pesados de la interpretación han sido reconocidos este año, con su primer papel en televisión: Jacqueline Bisset por 'Dancing on the Edge' (BBC) y Jon Voight por 'Ray Donovan' (Showtime).



'BEHIND THE CANDELABRA' ARRASA DE NUEVO

En las categorías de TV movie o miniserie, la clara triunfadora ha sido 'Behind the Candelabra' (HBO). Michael Douglas, su protagonista, ha vuelto a subir a un escenario a recoger un premio por su interpretación de Liberace (ya recogió un Emmy en la última edición de estos premios). La TV movie, dirigida por Steven Soderbergh, también ha sido premiada como mejor miniserie del año.



Elisabeth Moss ha tenido que esperar a la miniserie 'Top of the lake' (Sundance Channel) para recoger un Globo de Oro. La eterna nominada por su papel de Peggy Olson en 'Mad Men' (que no ha recibido ningún premio) no ha convencido tanto a los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera como su interpretación de la detective Robin Griffin en la ficción de Jane Campion.