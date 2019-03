'Breaking Bad' y 'The Big Bang Theory' acaparan las nominaciones a los premios SAG

'Breaking Bad', 'The Big Bang Theory' y '30 Rock' acaparan las nominaciones de los Screen Actors Guild Awards. El sindicato de actores de Hollywood entrega anualmente sus premios que reconocen la labor de los intérpretes en la televisión y el cine. La gala de la vigésima edición de estos premios tendrá lugar el próximo 18 de enero en Los Ángeles.



La serie de AMC 'Breaking Bad' encabeza las nominaciones, consiguiendo que todo su reparto y los actores principales (Bryan Cranston y Anna Gunn) estén nominados.



'Homeland' y 'Boardwalk Empire' cuentan con su reparto nominado y su actor (Steve Buscemi) y actriz (Claire Danes) nominados en las principales categorías. 'Donton Abbey' y 'Juego de Tronos' completan la categoría de mejor reparto.



Peter Dinklage, Kevin Spacey y Jeff Daniels están nominados como mejores intérpretes junto a Cranston y Buscemi. En la categoría femenina, Gunn y Danes comparten nominación junto a Maggie Smith, Kerry Washington y Jessica Lange.



En el apartado de mejor reparto de miniserie se encuentran los protagonistas de 'Behind the Candelabra' (Matt Damon y Michael Douglas) junto a su compañero Rob Lowe, que está nominado por 'Killing Kennedy'.



La miniserie 'Phil Spector' ha logrado que Al Pacino y Helen Mirren estén nominados. Holly Hunter y Elisabeth Moss logran lo mismo por sus papeles en 'Top of the Lake'.



En la categoría de comedias, 'The Big Bang Theory' y 'Modern Family' (ambas se pueden ver en Neox) están nominadas en el de mejor reparto y sus actores Ty Burrell, Julie Bowen, Jim Parsons y Mayim Bialik también. Completan este apartado las serie '30 Rock' (con Alec Baldwin y Tina Fey nominados), 'Arrested Development' y 'Veep'.