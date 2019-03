'Breaking Bad' tendrá un 'spin off' con Saul Goodman

El final de 'Breaking Bad' se aproxima. AMC estrenará el final de la quinta temporada en verano. Pero éste no será el "final-final". La cadena de cable estadounidense planea llevar a la pequeña pantalla un spin off, con Saul Goodman como protagonista, según informa el portal Deadline.



La idea pertenece al creador de la serie, Vince Gilligan, y al guionista y productor de la misma Peter Gould ('Malas noticias'), quienes inicialmente crearon el personaje de Goodman para un episodio de la segunda temporada. "Me gusta la idea de un programa centrado en un abogado capaz de hacer cualquier cosa con tal de no llegar a juicio", añadió el creador.



Desde dicho capítulo, titulado "Better Call Saul!", Goodman ha sido un personaje fijo en la ficción. El ganador de dos premios Emmy Bob Odenkirk es el encargado de dar vida a Saul, un abogado criminal de Albuquerque, capaz de aprovechar las lagunas legales para negociar buenos tratos a favor de sus clientes.



Goodman ha sido el contrapunto cómico de 'Breaking Bad', lo que no es de extrañar dada la amplia experiencia de Odenkirk en comedia, en programas de televisión como 'Saturday Night Live' o 'Cómo conocí a vuestra madre'.

De momento el proyecto, que se perfila como una comedia, está en fase de desarrollo, por lo que la cadena no ha cerrado ningún acuerdo todavía.