'Breaking Bad' muere; 'Baby Blue' renace

CANCIÓN DEL FINAL DE LA SERIE

El final de 'Breaking Bad' no solo ha sido el más visto de toda su historia, con más de 10,3 millones de espectadores, si no que además ha disparado las ventas de una canción de los años 70 del grupo Badfinger, 'Baby Blue'.



(¡Tranquilos! NO contiene spoilers del final de la serie)