PREGUNTA: ¿Cuál es el objetivo de Shae?

SIBEL KEKILLI: Al principio era una prostituta y quería trabajar. Aquello sólo era un trabajo. Pero al final de la temporada dos ya había cambiado: con Tyrion pensaba "no iré a ninguna parte si tú no vienes conmigo". Pero esta temporada piensa "aunque no seas nada en "El desembarco del rey, me quedaré aquí. Soy tuya". Y eso es amor de verdad. Le importa un pimiento el poder y todas esas cosas.



P: ¿Cuál es la situación de Sandor al comienzo de esta temporada?

RORY MCCANN: Bueno, al final de la temporada tres estuve en una de las peores bodas a las que haya asistido. Pero escapé, y me llevé a Arya, por la que puedo sacar algo. Y empieza el viaje: sólo hay que buscar otro castillo, buscar a otro de los parientes de Arya e intentar vendérsela. Va a ser un viaje increíble, pero también se creará un vínculo entre ellos: él la enseña a sobrevivir en el camino, y a matar. Y de pronto somos como Bonnie y Clyde, yendo de un lado a otro.



P: ¿Descubrirá Bran su verdadero destino esta temporada?

ISAAC HEMPSTEAD-WRIGHT: Bueno, hay una escena, en la temporada cuatro, en la que toca un árbol corazón y de pronto lo sabe todo. Jojen siempre ha sabido lo que era, y hacia dónde iba, pero Bran aún lo está descubriendo. No sé si llega a saber del todo lo que va a ocurrir, pero creo que se hace una idea bastante aproximada de cuál es su destino.



P: ¿Cómo lo sobrelleva?

ISAAC HEMPSTEAD-WRIGHT: Bueno, creo que Bran ya ha tenido que superar muchas cosas, como la pérdida de su familia y de su hogar... y probablemente sea un cambio agradable poder seguir sus sueños, aunque suene hortera, porque hasta ahora sólo ha sido arrastrado por los acontecimientos. No ha hecho nada directamente, por sí mismo, y ahora siente que hay algo que debe hacer.



P: ¿Parte de la historia de Bran es como va convirtiéndose en un Stark?

ISAAC HEMPSTEAD-WRIGHT: Desde luego tiene la sangre honorable de los Stark, porque le tiran por una ventana y se parte las piernas, y tiene que depender de los demás. No puede ser un luchador, ni un personaje tranquilo y honorable. Más bien ha de confiar en que los demás le protejan, para poder ser honorable.



P: ¿Cuánto sabe del pasado de su personaje, Sandor el perro?

RORY MCCANN: Creo que conozco la mayor parte. Sé que su hermano mayor le metió la cara en el fuego, que se crió en una familia adinerada... Su padre recibió una recompensa por salvar al rey con sus perros, luego el problema fue con el hermano y los rumores. Todavía no ha superado ese pasado, sigue empleando la ira como herramienta para salir adelante. No está en paz. Este año "El perro" contará su historia. En esta temporada el público sabrá quién es.



P: ¿Qué se siente al participar en una serie tan grande y tan popular?

SIBEL KEKILLI: Da un poco de miedo. Por eso no quise verla durante los dos primeros años. Todo el mundo, entre ellos Dan (Weiss) y David (Benioff) me decían "Sibel, tienes que ver la serie". Y yo decía "no puedo. Me dará miedo, es demasiado". Y la segunda temporada se hizo a una escala mayor que la primera, por supuesto, y la tercera todavía mayor, y pensé "no quiero sentirme perdida, sentir que sólo soy una minúscula parte de ese mundo". Pero al final tuve que verla.