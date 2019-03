Bob Odenkirk: "'Better Call Saul' es un 85% drama y 15% comedia"

Bob Odenkirk ha hablado por primera vez sobre 'Better Call Saul', el 'spin off' de 'Breaking Bad' que protagoniza. La nueva serie de AMC llegará en febrero de 2015, pero su protagonista "todavía no he visto nada", según ha confesado al portal The Hollywood Reporter.



Odenkirk cree que su trabajo como actor es estar en el momento. "Realmente no quiero saber qué paso después (de 'Breaking Bad') y no miro de dónde viene (Saul Goodman). Creo que es la mejor manera de interpretar este papel para no saber qué coj**** está pasando", ha declarado el actor.



Durante la entrevista, el protagonista de 'Better Call Saul' ha confirmado que la idea original de la serie fue una comedia de 20 minutos, pero que los guionistas Peter Gould y Vince Gilligan comenzaron a escribir el piloto, se convirtió en un drama. "'Better Call Saul' es un 85% drama y 15% comedia". Y según apunta Vulture, esperemos que un 5% sea música country, como el videoclip que lanzó AMC para promocionar la serie.