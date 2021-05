Billy Porter ('Pose') revela que es VIH positivo: "Ya no tengo miedo"

Billy Porter se ha abierto en cuerpo y alma en su entrevista más sincera a 'The Hollywood Reporter' donde ha revelado que es VIH positivo. Enfermedad que le diagnosticaron por "casualidad" cuando fue al médico porque tenía un bulto que no paraba de crecer.

Ahora, el actor de 'Pose' se encuentra más fuerte que nunca y ha decidido tomar la decisión de hablar de todo esto al mundo: "Es hora de crecer y seguir adelante porque la vergüenza es destructiva".

Fue en el año 2007 cuando le diagnostican VIH aunque entonces solo lo dijo a aquellas personas en las que podía confiar: "Durante mucho tiempo, todos los que necesitaban saber, lo sabían, excepto mi madre. Estaba tratando de tener una vida y una carrera, y no estaba seguro de poder hacerlo si la gente equivocada lo supiera", afirma el actor. "Sería simplemente otra forma de que la gente me discriminara en una profesión que ya es discriminatoria. Así que traté de pensar en ello lo menos que pude. Traté de bloquearlo".

Finalmente Porter se lo dijo a su madre recientemente tras explotar la pandemia del coronavirus: "'¿Has estado cargando con esto durante 14 años? No vuelvas a hacer esto nunca más. Soy tu madre, te amo sin importar qué. Y sé que no entendí cómo hacerlo desde el principio, pero han pasado décadas '", recuerda la madre del intérprete.

"Es mi propia vergüenza. Años de trauma hacen que un ser humano se ponga nervioso. Pero la verdad te hará libre. Siento que mi corazón se libera. Se sentía como si una mano estuviera sosteniendo mi corazón apretado durante años, durante años - y todo se ha ido", explica sobre el momento en el que se lo dijo a su madre.

En 'Pose', Billy interpreta a Pray Tell quien también es VIH positivo, un personaje que le ha ayudado mucho a nivel personal y profesional: "['Pose' fue] una oportunidad para superar la vergüenza [del VIH] y adónde he llegado en este momento. Y la brillantez de Pray Tell y esta oportunidad fue que pude decir todo lo que quería decir a través de un sustituto", comenta Billy. "Mis músculos de compartimentación y disociación son muy, muy fuertes, así que no tenía idea de que estaba traumatizada o provocada. Estaba feliz de que alguien finalmente me tomara en serio como actor".

Billy Porter asegura que ha hecho esto por él: "Tengo demasiadas cosas que hacer y ya no tengo ningún miedo". Además de comentar que se encuentra "más saludable" que en toda su vida y considera que él es "mucho más que ese diagnóstico".

Un momento profesional inmejorable

Tras el éxito de 'Pose' Billy Porter ha recibido mucho cariño por parte del público. Así, el actor ha visto como su carrera ha subido como la espuma y se encuentra en un momento inmejorable. Así, ya hemos podido verlo en la tercera temporada de 'Pose' pero próximamente lo veremos como el Hada Madrina de 'La Cenicienta.

"Todos y cada uno de los sueños solitarios que he tenido se hacen realidad en este momento, todo al mismo tiempo. Me estoy preparando para interpretar al Hada Madrina de Cenicienta. Tengo nueva música que está por salir. Tengo una memoria por salir. 'Pose' se ha estrenado. Estoy dirigiendo mi primera película. Y estoy tratando de estar presente", dijo. "Estoy tratando de ser alegre, y uno de los efectos del trauma es no poder sentir alegría".

