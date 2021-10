Billy Porter critica duramente la portada donde Harry Styles lleva un vestido: "Esto es mi vida"

Billy Porter, la estrella de 'Pose', ha cuestionado una de las portadas más icónicas de la revista Vogue, la protagonizada por Harry Styles que se convirtió en el primer hombre en llevar un vestido en una portada de la revista.

Aunque han sido muchos los que lo han aplaudido mundialmente, la estrella de 52 años, tiene un punto de vista que, quizás, muchos no habían pensado. En una charla con Sunday Times Style, Billy se ha atribuido el mérito de la actual ola de hombres que lucen faldas y vestidos en la alfombra roja, insistiendo que fue él quien verdaderamente "cambió todo el juego".

"Yo. Personalmente. He. Cambiado. Todo. El. Juego. Y eso no es ego, es un hecho. Yo fui el primero en hacerlo y ahora todo el mundo lo hace", insiste la figura que tanto ha deslumbrado en las alfombras rojas con sus looks. "Siento que la industria de la moda me ha aceptado porque tiene que hacerlo. No estoy necesariamente convencido y he aquí el motivo", continua.

"Yo creé la conversación [sobre la moda no binaria] y, sin embargo, Vogue sigue poniendo a Harry Styles, un hombre blanco heterosexual, en un vestido en su portada por primera vez", afirma Billy.

La estrella asegura que no está atacando a Harry, sino que simplemente quiere saber qué es lo que hizo que se produjera esa portada. Billy dice: "No estoy arrastrando a Harry Styles, pero ¿es él a quien van a tratar de usar para representar esta nueva conversación? A él no le importa, sólo lo hace porque es lo que hay que hacer".

"Esto es política para mí. Esto es mi vida. He tenido que luchar toda mi vida para llegar al lugar en el que podía llevar un vestido a los Oscar y que no me dispararan ahora. Todo lo que tiene que hacer él es ser blanco y heterosexual", añade con gran sentimiento.

La portada de Harry Styles en Vogue y cómo ha sido recibida

Harry Styles pasó a la historia como el primer hombre en solitario en aparecer en Vogue, y lo hizo con un vestido de Gucci, y con otros vestidos y faldas a lo largo de la sesión fotográfica. Aunque el músico fue aplaudido por la mayoría con su decisión de romper las expectativas de género, algunos no opinaron de la misma manera.

Candace Owens, conocida por sus polémicas opiniones conservadoras, fue una de las personas que no lo ha visto como un acontecimiento positivo o que beneficie a la sociedad. En uno de sus tuits ha dicho: "No hay sociedad que pueda sobrevivir sin hombres fuertes".

"Oriente lo sabe. En Occidente, la constante feminización de nuestros hombres al mismo tiempo que se enseña el marxismo a nuestros hijos no es una coincidencia. Es un ataque directo. Recuperemos a los hombres varoniles", añade.