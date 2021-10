Billy Porter confiesa que su padrastro abusó sexualmente de él durante años cuando era niño: "Todavía no estoy bien"

Billy Porter es un cantante y actor americano que comenzó su carrera profesional en Broadway. Ahora, se ha convertido en uno de los actores del momento tras su enorme éxito en 'Pose', una serie televisiva sobre la escena cultural afroamericana y latina LGBTQ+ de mediados de los 80 y 90 con el escenario del Sida de fondo. Por este papel, ganó un Premio Emmy, además de haber recibido un Tony por el musical de Broadway 'Kinky Boots'. Y por si fuera poco, Porter también es muy conocido por haberse convertido en todo un ícono de las alfombras rojas.

La estrella fue criada en Pittsburgh por una madre discapacitada en el seno de una comunidad muy conservadora pero desde muy pequeño Billy tuvo sufrir horribles situaciones en su corta vida. Ahora, el actor ha confesado a People que con tan solo 7 años sufrió abusos sexuales por parte de su padrastro. Porter expresa que esto ocurría, por lo menos, dos veces cada semana durante 5 años: "De niño, me convertí en un hombre adulto. En mi mente, viví esa experiencia como si fuera una aventura. Porque era amoroso, era nutritivo, era confuso. Porque era el tacto. Era lo que necesitaba, era la apariencia del cuidado, de un hombre grande y fuerte que me cuidaba. Todavía, a día de hoy, no estoy bien", explica el actor quien se crio sin padre hasta que su madre se casó con este hombre cuando tenía 7 años.

Debido a todo esto el actor empezó a hacer terapia a los 25 años, algo que ha vuelto a reanudar ahora tras la pandemia: "Mi vida sexual en relación con la intimidad no es nada buena", afirma.

Billy se casó con su novio de toda la vida Adam Smith en el año 2017 pero, el actor, asegura que todavía lucha contra su pasado: "Es muy, muy difícil en un matrimonio, ya sabes, cuando estás tratando de descubrir cómo tener intimidad con alguien. Pero estamos creciendo y sanando juntos. Es mucho trabajo duro. Déjame decir que vale la pena".

El actor que también interpreta al Hada Madrina en la última versión de 'Cenicienta' junto a Camila Cabello, también revela que fue víctima de acoso escolar. Este comparte: "Mi yo queer negro incomodaba a todo el mundo". En primero de primaria fue golpeado tan fuerte que se despertó en el hospital. Recuerda que su madre, que ahora tiene 76 años, le dijo: "Han crucificado a Jesús, cariño. Sobrevivirás".

Billy Porter revela es que es VIH positivo

Hace poco, la estrella se abría en cuerpo y alma en su entrevista más sincera a 'The Hollywood Reporter' donde revelaba que en 2007 le diagnosticaron VIH. Sin embargo, Porter se encuentra más fuerte que nunca y ha decidido hablar de todo esto cara al mundo, como puedes ver en el vídeo de arriba: "Es hora de crecer y seguir adelante porque la vergüenza es destructiva".

Porte mantuvo esta información en privado durante mucho tiempo, solo se lo contó a aquellas personas en las que podía confiar, menos a su madre, a quién se lo confesó cuando comenzó la pandemia. Respecto a esto último, Billy dice: "Es mi propia vergüenza. Años de trauma hacen que un ser humano se ponga nervioso. Pero la verdad te hará libre. Siento que mi corazón se libera. Se sentía como si una mano estuviera sosteniendo mi corazón apretado durante años – y todo se ha ido".

En cuanto a su futuro, con unas palabras inspiradoras, Porter le asegura a People: "Busco un legado que perdure más allá de mi ego, más allá de mi fe, más allá de mi dinero, ¿A quién estoy cambiando? ¿Cómo afecta mi arte al mundo y lo convierte en un lugar mejor?", concluye.