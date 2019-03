'Big', nuevo salto del cine a la televisión

Otra película que salta a la pequeña pantalla. 'Big', el éxito del cine de los 80 protagonizado por Tom Hanks, se convertirá en serie de televisión de la mano de 20th Century Fox Television.



La serie estará dividida en capítulos de media hora que irán relatando la historia de Josh, un adolescente que quiere convertirse en adulto y para ello pedirá hacerse mayor a una máquina de los deseos llamada Zoltar. Sus deseos se hacen realidad y una mañana el joven Josh despierta convertido en todo un hombre, que interpretó en la película original por Tom Hanks.



La película 'Big' fue dirigida por Penny Marshall y también producida por 20th Century Fox. La cinta se estrenó en junio de 1988 y recaudó mas de 151 millones de dólares en el mundo y tuvo dos nominaciones a los Oscars, al mejor actor y guión. Su éxito fue tal que se llevó a un musical en Broadway en 1996.



Según informa el portal The Hollywood Reporter, 'Big' será llevada a la pequeña pantalla por Kevin Biegel y Mike Royce, productores y guionistas de 'Enlisted', una comedia con tintes autobiográficos estrenada este mismo año en Fox.



Para Fox esta no será la única adaptación de una película a la televisión, también prepara un remake del thriller 'Minority Report'. Dos películas, 'Big' y la cinta de ciencia ficción de Spielberg, que se suman a la larga lista de largometrajes que han buscado o buscan su resurrección en la pequeña pantalla.



Una lista que cuenta con títulos como 'Hora Punta', 'School of Rock', 'Pactar con el diablo' o 'Shutter Island'. Películas que se suman a otras como 'Psicosis' reconvertida en la serie 'Bates Motel', 'El silencio de los corderos' que emite NBC como 'Hannibal' o la última, 'Fargo', de los hermanos Coen, que ya cuentan con su adaptación televisiva.