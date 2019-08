LA BROMA SE EXPANDE

'The Big Bang Theory' ha sido todo un hito dentro del mundo televisivo, convirtiéndose en una de las series más seguidas no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Ahora que ha finalizado los actores se embarcan en nuevos proyectos, pero no se olvidan de sus compañeros. Johnny Galecki, por ejemplo, ha hablado sobre los rumores de divorcio de Kaley Cuoco con Karl Cook.