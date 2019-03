'Better Call Saul' llega a AMC sin Walter ni Jesse

Saul Goodman trasladará de nuevo al espectador a Nuevo Mexico a partir del 8 de febrero. La cadena AMC estrena el 'spin off' de 'Breaking Bad' confirmando que no aparecerán en ella las dos grandes estrellas de la serie, tal y como han declarado sus directores.



Peter Gould y Vince Gilligan hablaron sobre el asunto en Saturday's TV Critics Association Press Tour, admitiendo que ni Walter White (Bryan Cranston) ni Jesse Pinkman (Aaron Paul) aparecerán, al menos en la primera temporada, si bien aseguraron que su incorporación se llegó a plantear.



"Bryan Cranston y Aaron Paul no aparecerán", aseguraron de manera tajante. "Hicimos una tabla con todos los personajes de 'Breaking Bad' que podrían aparecer en 'Better Call Saul', desde Walter y Jesse hasta pequeños personajes de los que seguramente nadie se acuerde".