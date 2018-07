Bernard Cornwell: "Juego de Tronos no es más que tetas y dragones"

El autor de crónicas sajonas, ha comparado recientemente 'The Last Kingdom', la adaptación de sus obras, que está a punto de estrenarse en la cadena BBC, y 'Juego de Tronos', la adaptación de la saga Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin.



Bernard Cornwell que confiesa que nunca ha visto la ficción de HBO, sin embargo no parece muy contento con 'Juego de Tronos. "Si yo fuera uno de los directivos de la BBC diría: Queremos Juego de Tronos. Chicos, vamos a poner dragones y tetas", declaró a The Telegraph. El autor, quien también compartió sus opiniones sobre la existosa ficción en una entrevista en Radio Times, dijo sobre sus libros que "los míos tienen que estar sujetos a una historia real, la construcción de Ingleterra"



LA TEORÍA DE LAS 'SEXPLICACIONES' EN JUEGO DE TRONOS

"En Juego de Tronos' hay muchos personajes y numerosas tramas abiertas que hay que explicar... Esto es muy, muy aburrido", afirma el autor que subraya que para mantener al público enganchado mientras se ofrecen estas explicaciones la serie de HBO pone en pantalla mujeres desnudas.

Un fenómeno que define como 'sexplanations' (algo como 'sexplicaciones' en español) y que, asegura, su serie -una ficción de ocho capítulos que verá la luz este mismo mes en BBC Two- no lo necesitará para mantener la atención del público.