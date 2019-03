Benedict Cumberbatch será quien decida cuándo termina 'Sherlock'

"'Sherlock acabará cuando Benedict Cumberbatch deje la serie". Así lo ha afirmado para el portal Variety Steven Moffat, uno de los creadores de la conocida serie de televisión de BBC inspirada en las novelas de Arthur Conan Doyle.



Según Moffat, los capítulos seguirán mientras su actor protagonista siga embarcado en el proyecto, ya que no contemplan a ningún otro interpretando el mismo rol. Moffat lo deja en sus manos: "La mayoría de los programas tienen una mortalidad incorporada, una vez que Benedict Cumberbatch renuncie a 'Sherlock'... ¿Qué podríamos hacer? Pararíamos, eso es lo que haríamos".



El creador y productor ejecutivo ha comparado su serie con 'Doctor Who', famosa por su longevidad y facilidad para cambiar de actor principal: "'Doctor Who' será para siempre, porque se puede reemplazar cada parte de ella". Algo que no ocurriría en ningún caso con la ficción protagonizada por Cumberbatch.



"Si podemos mantener la calidad arriba, no puedo llegar a imaginar que jamás me cansaré de ser Sherlock. Me encantaría trabajar con él como un hombre viejo", ha declarado el actor a la revista Vogue.



"The Abominable Bride" es el capítulo especial de la serie que BBC estrenará el próximo 1 de enero. Este episodio sitúa al investigador en la época victoriana y supone un adelanto hasta la tan esperada cuarta temporada que todo apunta a que llegará a finales de 2016.