Ben Stiller protagonizará y dirigirá el episodio piloto de 'All Talk'

El actor Ben Stiller se une a la tendencia de las estrellas de Hollywood de saltar de la gran pantalla a la pequeña. Lo hará como productor, director y protagonista del episodio piloto de 'All Talk', la nueva comedia que prepara HBO. La serie adaptará para la pequeña pantalla de la novela de Jonathan Safran Foer titulada 'Tan fuerte, tan cerca' ('Extremely Loud and Incredibly Close').



No es la primera adaptación de la novela de Foer. Este libro ya ha sido llevado al cine dirigido por Stephen Daldry y protagonizada por el joven Thomas Horn, al que acompañan rostros tan conocidos como los de Tom Hanks, Sandra Bullock, James Gandolfini, John Goodman, Max Von Sydow o Viola Davis.



En palabras de Foer, el argumento de 'All Talk' girará en torno a la dramática vida de una familia judía afincada en Washington, haciendo especial hincapié en "la política, la religión, la clase intelectual de la ciudad y el sexo", según ha afirmado el escritor en unas declaraciones recogidas por el portal Deadline Hollywood.



Sobre la elección del estadounidense Ben Stiller en el papel de protagonista ha hablado el propio Michael Lombardo, responsable de la HBO, que ha explicado que el actor "continúa siendo una de las estrellas con más talento en la pequeña pantalla debido a su capacidad para elegir diferentes proyectos creativos e innovadores". Además Lombardo destaca su capacidad para trabajar bien "sea cual sea el medio en el que lo haga".