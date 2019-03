BBC estrena 'Death Comes to Pemberley' en Navidad

Estas Navidades, la BBC estrenará las tres partes que componen la adaptación televisiva de la novela de P.D. James, 'Death comes to Pemberley' ('La muerte llega a Pemberley').



La serie continuará la historia de 'Orgullo y Prejuicio', la novela de Jane Austen, que ha sido adaptada con éxito por la televisión pública británica.



'Death comes to Pemberley' cuenta la historia de cómo serían Elizabeth Bennet y el señor Darcy años después, con un asesinato de por medio.



La miniserie, que arrancará el 26 de diciembre, tiene como protagonistas a Matthew Rhys, Anna Maxwell Martin, Jenna Coleman y Matthew Goode, entre otros.