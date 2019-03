Baz Luhrmann dirigirá 'Napoleón'

A principios de este año, Steven Spielberg anunció, en una entrevista a Canal+, que estaba trabajando en el libreto de Stanley Kubrick sobre Napoleón Bonaparte para convertirlo en una ficción para la televisión que se verá en HBO. Esta serie supondrá una nueva colaboración entre el director y la cadena tras la producción de las miniseries 'The Pacific' y 'Band of Brothers'.



La idea fue concebida por el director de 'Lincoln' para que fuera una miniserie que, más tarde, fue acogida por la HBO. Ahora, tanto la cadena como el propio Steven Spielberg, quien se encargará de las labores de producción, han reconocido que estrían interesados en que este proyecto sea dirigido por Baz Luhrmann, conocido por películas como 'Moulin Rouge' o 'El gran Gastby'.



Según informa el portal Deadline, de momento todo lo que ha habido son conversaciones. Así, todavía no hay ninguna oferta formal para Luhrmann encima de la mesa.



'NAPOLEÓN', EL SUEÑO DE KURBICK

Cuando Spielberg reveló que estaba interesado en hacer realidad el proyecto de Kubrick, éste dijo que 'Napoleón' siempre había sido la película soñada del director de 'La naranja mecánica'.



Un sueño que nunca pudo realizar, ya que los estudios de Hollywood se negaron a financiar el proyecto, incluso después de que el mismo Kubrick prometiera en una carta dirigida a los ejecutivos del estudio en 1971 que 'Napoleón' sería la mejor cinta de la historia. De hecho, es conocido como "la mejor película jamás hecha".



Pero Spierlbeg y la HBO no son los únicos interesados en llevar a la pantalla la historia del conquistador francés. Pues, a principios de este menos, Warner Bros. informó que había fichado a Rupert Sanders ('Snow White and the Huntsman) para dirigir 'Napoléon', con el guión que esta vez corre a cargo de Jeremy Doner ('Los seductores').