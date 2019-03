Barack Obama no quiere 'spoilers' de 'House of Cards'

"No spoilers, please". Con este 'tweet', Barack Obama ha pedido vía Twitter que no le arruinen la segunda temporada de 'House of Cards', que se estrena completa este viernes en Netflix.



El inusual tuiteo con el mensaje "no spoilers" sobre House of Cards fue el único del día que se salió de la tónica política de la cuenta de Obama en esa red social, un dato significativo del interés del líder estadounidense por ese programa de ficción sobre los entresijos del poder en Washington.



Obama se ha confesado fiel seguidor de la serie protagonizada por Kevin Spacey y Robin Wright (ganadora de un Globo de Oro por su papel), por lo que sabemos que pasará el día de San Valentín disfrutando de un maratón de 'House of Cards'.



Ya en diciembre, en un encuentro en la Casa Blanca con el consejero delegado de Netfilx, Reed Hastings, el presidente bromeó sobre la posibilidad de que le pudieran entregar por adelantado los episodios después de que Hastings le ofreciera hacer un cameo en el programa que protagoniza Kevin Spacey. "Consigue que se hagan muchas cosas", dijo Obama de Underwood (Spacey) el año pasado, "ojalá las cosas fueran tan despiadadamente eficaces", añadió.



OBAMA, SERIÉFILO

Pero 'House of Cards' no es el único programa que entretiene a Obama. A finales de 2013, 'The New York Times' aseguró que el presidente estaba terminando la historia del profesor de química convertido en narcotraficante, 'Breaking Bad' (AMC).



En 2011 también reconoció su predilección por el "thriller" antiterrorista 'Homeland' y por la ficción de HBO 'Boardwalk Empire', si bien cuando se trata de ver televisión en familia prefiere optar por las comedias, como 'Modern Family', según admitió a la revista 'People'.