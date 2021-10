Así son los desconocidos hermanos de Jennifer Aniston de los que nadie había oído hablar

La famosa intérprete de Rachel Greene en 'Friends', Jennifer Aniston, nació en una familia que ya estaba muy metida en la industria de Hollywood. Los padres de la actriz de 52 años, John Aniston y Nancy Dow, eran actores y estuvieron casados durante más de 15 años. Sin embargo, John acabó dejando a su madre y tuvo otra mujer, Sherry Rooney.

Antes de que su madre se casara con John tuvo un matrimonio anterior con Jack Melick. La pareja dio a luz al hermano de Jen, John Melick. Aniston tuvo una relación muy tensa con su madre a lo largo de su vida adulta, pero parece que consiguió hacer las paces con ella antes de que falleciera en 2016. Es más, cuando esta falleció fue la primera vez que los fans conocieron la existencia de su hermano John de 62 años, ya que compartió un comunicado con Us Weekly:

"Con gran tristeza, mi hermano John [Melick] y yo anunciamos el fallecimiento de nuestra madre, Nancy Dow. Tenía 79 años y ha fallecido en paz, rodeada de su familia y amigos, después de luchar contra una larga enfermedad. Pedimos que se respete la privacidad de nuestra familia mientras lloramos nuestra pérdida", decía la estrella.

Aunque no sea actor como su hermana, John también trabaja en la industria del cine. Ha tenido roles como asistente de dirección y supervisor de producción en proyectos como 'Mi vida en Palos Verdes' y 'Navidad en Palm Springs'.

Por otro lado Jen también tiene a un hermano pequeño de 32 años, Alex Aniston. Este es el hijo de su padre y de su segunda esposa, Rooney. A diferencia de su hermana, Alex decidió no seguir los pasos de su padre y convertirse en actor. El hermano pequeño de Aniston es conocido como un artista de espíritu libre y según los rumores no se habla con Jennifer desde hace años. Según cuenta Celeb Suburb, Alex ha pasado su adolescencia disfrutando de la vida en su furgoneta negra y recorriendo la costa desde Alaska hasta California.

Uno de los amigos de Alex le describe diciendo: "Siento que hace sus propias cosas, se hace su propia ropa, es un tipo realmente creativo. Recuerdo que se interesaba por cosas como los cráneos de animales, pero no lo he visto recientemente y no estoy seguro de qué arte hace con ellos, lo describiría como un artista. También le gusta hacer bicicletas originales con diferentes piezas de bicicletas". Por lo que se sabe de Alex, es probable que la actriz comparta más intereses con su hermano mayor que con él.

Alex también es padre de dos hijos con su expareja, Adriane Hallek. Actualmente ambos niños viven con su madre, ya que Alex vive en los suburbios de California y ha seguido adelante con una nueva novia.

¿Conocías esta faceta de la vida de la actriz?

Seguro que te interesa:

Jennifer Aniston y el resto de actores de 'Friends' lloran la muerte de James Michael Tyler: "Gunther vivirá para siempre"