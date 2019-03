Así se ha traducido 'Hold the door' en estos 15 idiomas

GALERÍA DE FOTOS | 'JUEGO DE TRONOS'

'Hold the door' ha sido, sin duda, la frase más comentada de la sexta temporada de 'Juego de Tronos'. Después de que se emitiera el episodio homónimo en versión original, los seguidores españoles se preguntaban cómo harían los guionistas para traducir la citada frase. Finalmente, en España se tradujo 'Hold the door' como 'Aguanta el portón', pero, ¿Cómo se tradujo la famosa frase en el resto del mundo? No te pierdas la galería de imágenes.