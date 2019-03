Así reacciona Rick a la muerte de uno de sus compañeros a manos de Negan en 'The Walking Dead'

NUEVO AVANCE

AMC ha publicado un vídeo decisivo para los seguidores de 'The Walking Dead'. Todavía no sabemos quién ha sido la víctima de Negan, pero en esta escena podemos ver cómo Rick siente que no puede hacer nada para proteger a su grupo. No te pierdas esta escena inédita de la segunda parte de la séptima temporada de 'The Walking Dead'. Atención, esta noticia puede contener spoilers de los nuevos capítulos.