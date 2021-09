Así es Jabari Banks, el nuevo Will Smith en el reboot de 'El Príncipe de Bel-Air'

Uno de los grandes deseos de cualquier fan de una serie que termina es que vuelvan de cualquier manera, ya sea un spinoff de un personaje o en forma de reboot. Pues bien, parece que Will Smith se ha convertido en un genio de verdad y ha concedido ese anhelo a los fans de 'El Príncipe de Bel-Air' y la serie volverá en forma de reboot.

Por supuesto Will Smith será el encargado de velar por esta nueva versión de la serie y ya se ha puesto manos a la obra. De hecho, una de las grandes incógnitas que todos los fans se preguntaban era, ¿Quién va a ser el príncipe en este reboot? Por supuesto ya tenemos una respuesta y Will Smith ha presentado a Jabari Banks como su sucesor.

Selfie de Jabari Banks | Instagram

Este joven actor llega para continuar con un legado legendario en el mundo de la comedia, pero parece que está más que preparado. De hecho si empezamos a conocer a este chico, tan solo ver sus orígenes son un gran presagio. Y aunque él no haya crecido al oeste en Filadelfia, tiene unos grandes lazos familiares allí.

Jabari, por sorprendente que parezca, hará su debut con un gran papel en la pequeña pantalla con este reboot. Pero también posee algunos otros talentos además de la actuación y es que el joven actor ha vivido alguna aventura en el mundo de la música, escribiendo y cantando sus propios raps, algo que seguro que disfrutaremos en la serie.

Además, a pesar de su corta edad, el Jabari se ha declarado un fan de la serie original, de hecho en la videollamada en la que Will le confirmó que él era el elegido, Banks no pudo contener la emoción y dijo: "Esto es un sueño hecho realidad. Tú no lo sabes, probablemente no lo sabes. Lo sientes... esta serie ha sido muy importante en mi vida. Va a ser una experiencia increíble".

