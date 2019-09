El gran éxito de 'The Big Bang Theory' a lo largo de sus 12 temporadas ha catapultado la carrera de sus protagonistas. Este es el caso de Kaley Cuoco quien se ha convertido en un rostro imprescindible en Hollywood.

Todos conocemos su carrera artística y el cariño que la actriz ha recibido a lo largo de estos últimos años. Pero, más allá de su lado profesional, para la actriz es muy importante su vida personal y está muy ligada a su familia, concretamente a su hermana.

Kaley Cuoco tiene una hermana menor, Briana, con la que se lleva tres años quien además es una de sus amigas más íntimas. Kaley y Briana no solo comparten parentesco, también profesión. Y es que la joven es actriz, cantante y bailarina.

Además son muchos los que consideran que las hermanas guardan un gran parecido físico, aunque una sea morena y la otra rubia. Descúbrelo en el vídeo de arriba de la noticia junto a sus mejores imágenes.

