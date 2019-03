Así es el remake coreano de 'Suits', la serie que protagonizó Meghan Markle

En la serie americana original Gabriel Macht y Patrick J. Adams interpretan a Harvey Specter y Mike Ross respectivamente. Harvey es un brillante abogado que contrata al joven e inteligente Mike, a pesar de no estar graduado en derecho. Juntos formarán equipo para resolver diferentes casos. En el bufete Mike conocerá a Rachael Zane encarnada por Meghan Markle con quien entablará una relación amorosa.

Su homónima serie coreana 'Suits' (슈츠) está protagonizada por el actor Jang Dong Gun (장동건) quién interpreta a Choi Kyung Seo, la versión asiática de Harvey Specter y Park Hyung Sik (박형식) encarna al joven Go Yeon Woo, la versión coreana de Mike Ross.

Este remake de 'Suits' empezó a emitirse en el canal coreano KBS2 el pasado 25 de abril y terminó hace tan solo unos días, el 14 de junio, con un total de 16 capítulos. La premisa inicial es la misma que su predecesora un legendario abogado, guapo, inteligente y carismático Choi Kyung Seo (Jang Dong Gun) trata de encontrar un nuevo abogado para su firma cuando queda impresionado por la inteligencia y la memoria fotográfica de Go Yeon Woo (Park Hyung Sik) que por su humilde origen no se ha podido costear los estudios.

Suits | KBS2

Los protagonistas principales son grandes actores muy conocidos en Corea del Sur, Jang Dong Gun vuelve de nuevo la pequeña pantalla después de 6 años dónde ha protagonizado varias películas como 'Outbreak' (Changgwol / 창궐) que todavía esta por estrenar o 'Seven Years of Nigh' (7Nyeonui Bam / 7년의 밤) estrenada en Marzo. Su coprotagonista Park Hyung Sik es un joven de 26 años que lleva ya 8 años dentro de la industria televisiva y ha protagonizado conocidos KDramas o dramas coreanos como 'The Heirs' (2013), 'High Society' (2015), 'Hwarang: The Beginning' (2016-2017), 'Strong Woman Do Bong Soon'(2017).

Completan el el elenco principal las actrices Jin Hee-Kyung como Kang Ha-Yeon, Chae Jung-An como Hong Da-Ham, Ko Sung-Hee como Kim Ji-Na y el actor Choi Gwi-Hwa como Chae Geun-Sik.

Las series asiáticas se caracterizan por no tener generalmente más de una temporada y concluir entre los 16 o 24 capítulos. En esta ocasión, esta primera temporada ha finalizado con 16 capítulos y habrá que esperar si ha convenido lo suficiente el público para lograr al menos una segunda temporada.

Su predecesora, la americana 'Suits' tiene ya 7 temporadas y el próximo julio comenzará la octava.