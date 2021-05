Así es Damiano David de 'Måneskin', el italiano que ha ganado Eurovisión 2021 con polémica incluida

Damiano David es el líder de 'Måneskin', el grupo de rock glam que este sábado logró que Italia ganara el Festival de Eurovisión 2021. Pero lo cierto es que no se conocían apenas detalles de este grupo que comenzó con actuaciones callejeras en Roma y ha terminado ganado el gran festival de Europa.

La actitud y la música de 'Måneskin' está empezando a interesar al público, y en especial el carisma de su vocalista, Damiano David.

Damiano nació el 8 de junio de 1999 (sí, tiene 21 años) en el barrio Portuense de la capital italiana. Además, ha confesado que siempre quiso convertirse en un músico legendario.

Antes de formar parte del grupo 'Måneskin', Damiano ya había formado parte de varios grupos musicales como por ejemplo 'The Third Room'. David nunca había destacado en los estudios y no tardó mucho en dejar el grupo al que pertenecía.

A la par de esto, Victoria de Angelis, la bajista del grupo, conoció al guitarrista Thomas Raggi.

A pesar de su talento musical, Damiano tenía por delante una carrera prometedora en el baloncesto. Pero finalmente volvió a hacer lo que más le gustaba: la música.

Damiano David tiene una relación sentimental desde hace cuatro años con la modelo Giorgia Soleri a pesar de que se avivaran los rumores de una posible relación con Victoria. David y Giorgia tendrían ya planes de matrimonio.

Damiano, ya con Victoria y Thomas, conocieron al batería Ethan Torchio. El grupo ya formado comenzó actuando en la calle, algunas discotecas y en restaurantes de cualquier calle de Roma.

Tras ello, el grupo actuó en varios programas de televisión, pero sin duda lo que les llevó a Eurovisión 2021 fue el convertirse en los ganadores del Festival de la Canción de San Remo.

La polémica en Eurovisión por las acusaciones de consumo de drogas

Las redes sociales comenzaron a arder durante la emisión del festival cuando la cámara enfocó a los integrantes del grupo italiano en Eurovisión y Damiano estaba agachado con la cabeza sobre la mesa. Desde entonces se ha especulado mucho sobre el posible consumo de drogas de Damiano por el ángulo del momento.

Tras ello, en la rueda de prensa posterior a la victoria, Damiano negó rotundamente las acusaciones. El cantante explicó que se inclinó porque el guitarrista Thomas Raggi acababa de romper un vaso.

*Actualización: El test de Damiano David da negativo

Hace escasos minutos la organización del Festival ha emitido un comunicado oficial donde responden a las "alarmantes" acusaciones y aseguran que, tras revisar los hechos y todo el metraje disponible de las cámaras del recinto, no tuvo lugar ningún consumo de drogas.

Además, revelan que el test de drogas al que el líder de la banda se ha sometido voluntariamente ha dado resultado negativo.

EBU (Eruopean Broadcasting Union) denuncia las especulaciones que han "eclipsado" el espíritu y el resultado de Eurovisión y "afectado injustamente" a la banda, y les dan la enhorabuena de nuevo por su triunfo.

Seguro que te interesa:

Lo han vuelto a hacer: 'Los Simpson' predicen la actuación de Noruega en Eurovision 2021