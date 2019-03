Ashton Kutcher protagoniza la comedia 'The Ranch' en Netflix

Netflix continúa apostando pos la producción propia con la serie 'The Ranch'. La comedia está protagonizada por Ashton Kutcher y Danny Masterson y se estrenará en Netflix el próximo 1 de abril.



La plataforma ha lanzado una promo en la que presenta a Colt (Kutcher), que a sus 34 años sigue empeñado en conseguir su sueño de ser futbolista. Aunque prefiere considerarse a sí mismo un "MVP de la vida".



Reencuentros con diferentes personas del pasado, cómicas situaciones... Colt vive con su hermano, su padre y su madre en un rancho del que tendrá que salir si quiere ser futbolista.



'The Ranch' cuenta con la producción ejecutiva de Don Reo ('Dos hombres y medio') y Jim Patterson ('Mike and Molly'). A su vez, Kutcher y Masterson también figuran como productores ejecutivos de la serie.