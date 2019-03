Ashton Kutcher es el actor mejor pagado de la televisión

Ashton Kutcher encabeza la lista de los actores más ricos de la televisión, gracias a los 24 millones de dólares (18,2 millones de euros) que ganó entre mayo de 2011 y mayo de 2012. Su compañero de reparto y reciente ganador del Emmy al mejor actor de comedia, Jon Cryer, también aparece en la lista: el puesto número 7 es suyo gracias a los 13 millones de dólares de su nómina.



La revista Forbes acaba de publicar la clasificación de sueldos multimillonarios que de la pequeña pantalla. Aparece en segunda posición es el actor británico Hugh Laurie, que interpretó durante ocho temporadas al doctor House en la serie de Fox.



El top 3 lo cierra el cómico Ray Romano, que aunque su serie 'Men of a Certain Age' no tuvo éxito, embolsó 18 millones de dólares en este ´çultimo año, gracias a su popular programa 'Everybody Loves Raymond'.



La serie '30 Rock' le valió a Alec Baldwin una nómina de 15 millones de dólares y el cuarto puesto en la lista de Forbes, mientras que Mark Harmon ingresó otro tanto por el drama de investigación criminal 'NCIS', que emite laSexta.



Patrick Dempsey ('Anatomía de Grey'), con 12 millones de dólares, figura entre quienes ganaron más de una decena de millones de dólares y se sitúa en el octavo puesto.



Los protagonistas de 'The Big Bang Theory', Jim Parsons y Johnny Galecki, cierran la lista, junto a Jason Segel ('Cómo conocí a vuestra madre'). Su nómina es de 8 millones de dólares.