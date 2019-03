Ashley Tisdale se une a los moteros de 'Sons of Anarchy'

'Sons of Anarchy' vuelve cargada de sorpresas para su quinta temporada. Una de las caras nuevas será Ashley Tisdale que aparecerá en varios capítulos de la ficción. La rubísima protagonista de 'High School Musical' cambiará drásticamente de registro.



Tisdale se meterá en la piel de una escort, una acompañante de pago que rondará el club de los moteros llamada Emma Jean. "Es una chica muy deseada aunque con un precio muy alto que complicará la vida del club", según adelanta 'The Hollywood Reporter'. Pero, pese a generar mucho revuelo entre los ya problemáticos miembros del club, sólo aparecerá durante dos episodios.



Ashley Tisdale llega a 'Sons of Anarchy' para lanzar su quinta temporada, aunque lo cierto es que la producción estadounidense ya cosecha un alto nivel de audiencias. Desde su estreno en septiembre de 2008, la cadena FX ha conseguido muy buenos datos con la ficción protagonizada por Charlie Hunnam y Ron Perlman.