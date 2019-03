De asesino en serie a superhéroe: Michael C. Hall quiere ser Daredevil

De asesino a héroe. El actor Michel C. Hall, conocido por encarnar al letal forense Dexter Morgan en la serie de Showtime 'Dexter', está considerando seriamente la propuesta del director Drew Goddard ('La cabaña en el bosque') para dar vida a Daredevil en una miniserie de Netflix.



Después de ocho temporadas rodeado de cadáveres dando vida a Dexter, Michel C. Hall ha declarado que busca papeles menos siniestros e involucrarse en proyectos con un compromiso a corto plazo.



Y qué mejor oportunidad que dar vida a Daredevil, el superhéroe ciego de Marvel. "Lo estoy considerando", declaró Hall al portal Vulture en la premiere de 'The Realistic Joneses', la obra de teatro en la que trabaja actualmente.



A pesar de estar considerando el proyecto, el actor también asegura que son solo rumores, por lo que de momento no puede confirmar nada. A lo largo de la premiere y por la insistencia de los medios el que encarnó a Dexter exclamó: "¡Tengo que leer el guion!".



El dúo formado por Netflix y Marvel devolverá al superhéroe a la pequeña pantalla en una miniserie que comenzará a rodarse en julio de 2015 y que todavía no tiene fecha de estreno. El guion corre a cargo de Drew Goddard que también ejercerá labores de productor ejecutivo.



Fue el director Mark Steven Johnson quien llevo a Daredevil a la gran pantalla en el año 2003. La película no gozó de buenas críticas a pesar de contar con un elenco lleno rostros conocidos, formado principalmente por Ben Affleck (al que pronto veremos metido en la piel de otro superhéroe, Batman), Jennifer Garner, Michael Clarke Duncan, Colin Farrell y Joe Pantoliano.