"Me da asco": Jaime Lorente carga contra la industria de los premios y el "ego de actores y actrices"

Jaime Lorente ha dejado a sus seguidores sin palabras después de ver sus últimas publicaciones en sus redes sociales contra la industria del cine. Jaime no se ha mordido la lengua, pero nadie sabe todavía el motivo por el que ha puesto estas declaraciones.

El actor de 'La Casa de Papel' ha estallado contra las actitudes que tienen algunos artistas con respecto a los premios que hay en la industria: "Os voy a ser sinceros, la industria de los premios sostenida por el ego de actores y actrices que reniegan de ellos por miedo a no ganarlos pero desean hacerlo incluso por encima del motor artístico que supone el trabajo en sí ME DA ASCO. Yo amo mi oficio, imbéciles".

A esto Jaime escribe otro tuit contra las especulaciones sobre algunas películas y los premios que pueden ganar: "Es bastante cansado leer cualquier comentario sobre una obra, una película, o un acontecimiento artístico y que SIEMPRE vaya de la mano de 'va a ganar no sé qué no sé qué no sé qué no sé qué no sé qué'. Me aburrís".

Además, el actor ha terminado escribiendo un nuevo tuit en el que sigue dejando más dudas sobre si estos mensajes están dirigidos a alguien en particular: "Súbete a un escenario, imbécil".

'La Casa de Papel' ya ha terminado de rodar la temporada 5 de la serie, la que supondrá el final de las aventuras de El Profesor y su banda. A pesar de esto, la serie todavía tiene que estrenar la segunda parte de la temporada 5, la cual llegará el 3 de diciembre.

Pero parece que los actores de la serie ya empiezan a dejar atrás a sus personajes de 'La Casa de Papel' y Jaime Lorente no va a ser menos. El actor sorprendía a sus seguidores con un nuevo look en el que nada tiene que ver con Denver. Eso sí, aún nos queda disfrutar del final de la serie, por lo que aún tendremos una despedida de su personaje.

