'Arrow' se queda sin uno de sus personajes principales

'Arrow' pierde a uno de sus protagonistas. Los miembros del reparto de la ficción llevaban tiempo insinuando en las redes sociales quién podría ser, y ahora, tras la emisión del último episodio de la serie, se ha conocido que se trata de Colton Haynes, quien da vida a Roy. Haynes deja la serie para centrar su carrera en otros proyectos.



El actor llevaba en la ficción de The CW desde la primera entrega y su personaje era esencial en la trama de la serie.



Uno de los productores de 'Arrow' ha explicado a The Hollywood Reporter que "Colton no volverá a la serie como habitual en la cuarta temporada, pero sí aparecerá en un episodio más de esta entrega. Al igual que todos los personajes de este universo, siempre tendrá la posibilidad de volver más adelante", aseguraba el productor.



La desaparición de Roy se produjo cuando este personaje fingió su propia muerte para proteger a Oliver adoptando la identidad de Arrow. Roy se entregó a las autoridades y tras esto, fue apuñalado aunque todo formaba parte de un plan organizado por él mismo junto a Felicity y Diggle.



Así que ahora Oliver podrá seguir adelante con su función de superhéroe, mientras que Roy no podrá volver a la ciudad, ya que todo Starling City le da por muerto.