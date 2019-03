'Arrow' ficha a la actriz Alex Kingstone

'Arrow' se ha convertido en la "niña bonita" de la cadena The CW. Hace meses que casi todas las semans la cadena informa de nuevos fichajes y refuerzos para el mejor estreno de la temporada que ha tenido la cadena estadounidense.



Alex Kingston dará vida a Dinah Lance, la madre de Laurel, encarnada por Katie Cassidy, y ex esposa del detective Quentin Lance, a quien da vida Paul Blackthorne, según informa el portal EW.



Dinah volverá durante esta temporada para hacer las paces con su familia, a la que abandonó después de la trágica muerte de una de sus hija a bordo del yate de Oliver Queen (Stephen Amell, Justicia para Natalee).



Además del drama médico Urgencias, en el que estuvo implicada desde 1997 hasta 2009, el currículum de Kingston incluye otras muchas series de televisión como Ley y orden: Unidad de víctimas especiales, FlashForward o Doctor Who. En la gran pantalla hemos podido verla en películas como Callers, Like Crazy, Sordid Things o La reina de la guerra.



Arrow es la adaptación televisiva de las novelas gráficas de DC Cómics Flecha verde. Amell da vida a Oliver Queen, un multimillonario que, después de naufragar, ser dado por muerto y sobrevivir durante cinco años en una isla desierta, regresa a Starling City, su ciudad natal, para acabar con el mal, convertido en un letal arquero.



Arrow es emitida en Estados Unidos por la cadena CW. En nuestro país el canal temático Calle 13 retransmite la ficción desde el pasado mes de noviembre.