'Arrested Development' regresa con Ben Stiller

Que los actores de Hollywood participen en las series del momento comienza a ser habitual. Kathey Bates podría ser el nuevo fichaje de 'American Horror Story', Kevin Spacey protagoniza 'House of Cards' o Robin Williams prepara 'Crazy Ones', cameos de grandes intérpretes como Shirley McLaine... El último en conocerse es Ben Stiller, que regresa al "reestreno" de 'Arrested Development'.



La comedia de Fox, que vuelve a la televisión gracias a la plataforma Netflix, vuelve el próximo mes de mayo por una única temporada y, según confirma el portal Entertaiment Weekly, contará con un invitado de lujo: el actor Ben Stiller participará de nuevo en las alocadas historias de los Bluth.



'Arrested Development', que dejó de emitirse en 2006 al finalizar su tercera temporada, cuenta la historia de los Bluth, una familia desestructurada de clase alta que tiene que hacer frente a la pobreza cuando el padre ingresa en prisión acusado de fraude.



Pero la comeida no volverá a la pequeña pantalla como tal, los estadounidenses podrán disfrutar de una de las series cómicas mejor consideradas a través de Netflix, el portal online de series y películas.



Y tendrá un formato novedoso, con episodios que tienen lugar al mismo tiempo y se centra en un miembro individual de la familia Bluth. Stiller no será la única estrella invitada en esta nueva etapa, en la que también desfilarán por la serie otros rostros conocidos como los de Kristen Wiig, Seth Rogen, Conan O'Brien, John Slattery e Isla Fisher.