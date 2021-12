Ariel Winter, más conocida por su papel de Alex Dunphy en la serie de televisión 'Modern Family', ha recordado algunos de los momentos más duros de estar expuesta al foco mediático desde que era tan joven. Mucho de los fans hicieron comentarios crueles sobre su físico hasta tal punto, que la propia actriz ha reconocido que necesitó medicación.

Los espectadores vieron crecer a Ariel Winter, que comenzó a rodar la serie cuando tenia 12 años. En el transcurso de las temporadas, la actriz dio el cambio físico habitual de la adolescencia, pero a algunos fans no les pareció bien.

Así lo contó ella misma en el programa Red Table Talk: The Estefan: "Me llamaron puta gorda cuando tenía 13 años. Eso fue duro. Mi cuerpo cambió, con la pubertad, subí de peso y comencé a utilizar ropa diferente. Recuerdo que me puse un vestido con un poco de escote, y los titulares se volvieron turbios, solo tenía 13 años".

La actriz relata que una de las cosas que más le dolió de esos insultos es que fueron los propios fans de la serie: "Tenemos muchísimos fans adorables, pero otros eran crueles. Me criticaban por no ser Alex Dunphy, por no vestir como ella. Pero yo no soy mi personaje". Ariel Winter tuvo que soportar comentarios como "te ves muy gorda en la TV", "para de intentar parecer sexy" y otros por el estilo que la actriz dijo durante la entrevista.

Medicación y terapia

Ariel Winter pasó por una época muy dura. Mientras todo eso pasaba, ella tenía que seguir yendo al instituto, donde tampoco estaba en un ambiente agradable. "Tuve que tomar antidepresivos. Intenté cambiar todo aquello que la gente odiaba. Intenté bajar de peso, probé todo tipo de dietas, me cambié el pelo…"

La actriz tuvo que lidiar con la sexualización de su cuerpo a una edad muy temprana, y eso le causó problemas de autoestima con los que tuvo que lidiar durante años.

