Ariel Winter pasa de lo que piensen de su cuerpo: "Estoy a gusto en bikini, con mis cicatrices y todo"

Ariel Winter, la actriz de 'Modern Family' que interpreta a Alex Dunphy, no deja de recibir críticas en las redes sociales por su aspecto. Pero ya está harta y ha hablado claro: "Estoy a gusto en bikini, con mis cicatrices y todo".

Winter ha publicado en su cuenta de Instagram una imagen suya en bañador con la que ha querido dejar claro que ya no le afectan los comentarios.

En una entrevista con el portal Refinery29, la actriz ha hablado de sus inseguridades, especialmente sobre su reducción de pecho en 2015: "Antes de la operación no me sentía cómoda conmigo misma. Todo el mundo se centraba en mi escote así que cuando me reduje el pecho me ayudó a sentirme más a gusto conmigo misma".

Ariel Winter se ha convertido en una abanderada de la lucha contra el "body-shaming" y con declaraciones así, ayuda a sus jóvenes seguidores a amarse a uno mismo: "Mi mejor amiga es súper alta y súper delgada y aunque lleve el mismo bikini que yo, la gente automáticamente me mira a mí y me llaman guarra o veo titulares hablando sobre mi escote. Pero cuando la miran a ella siempre dicen que está muy mona. He aprendido a que no me importen esas cosas. Estoy a gusto en bikini, con mis cicatrices y todo".