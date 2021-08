"No me apunté a esto": La incómoda reacción del marido de Ellen Pompeo al ver sus escenas de sexo en 'Anatomía de Grey'

Desde que 'Anatomía de Grey' se estrenó en marzo de 2005, Ellen Pompeo ha dado vida a Meredith, el personaje que tantas vidas ha salvado en esta ficción médica. La temporada número 17 ha sido una de las más impactantes por muchas razones: la salida de varios actores, el regreso de otros tantos cuyos personajes habían muerto, y toda la trama centrada en la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, aunque esta serie transcurre entre, mayormente, las paredes de un hospital, lo cierto es que no siempre la trama se centra en la vida profesional del personaje de Ellen Pompeo, sino también en el sentimental. La serie nos ha entretenido a lo largo de los años con los numerosos líos amorosos de Meredith, pero lo cierto es que al marido de la protagonista no le agrada tanto como a los fans.

Ellen Pompeo conoció a su marido en la vida real, Chris Ivery, en 2003, y en el año 2007 se casaron en Nueva York en una ceremonia civil. A pesar de los años que llevan juntos mientras ella graba 'Anatomía de Grey', su marido no logra acostumbrarse a las escenas de sexo.

La reacción del marido de Ellen Pompeo

En el podcast Ladies First with Laura Brown, Pompeo ha revelado cómo reacciona su marido a las escenas de sexo de su personaje: "El pobre hombre no tenía ni idea de en qué se estaba metiendo. Recuerdo que al principio era realmente duro para él. Decía: 'Yo no me apunté a esto. Tú vas al trabajo y te enrollas con alguien. Me cae bien Patrick (Dempsey), es un buen tipo, ¿pero en serio?'".

Además, Ivery explicó en 2019 que no se considera una persona celosa pero que para él "es incómodo" ver dichas escenas. También reveló que suele pasar las escenas de sexo cuando ve la ficción de su mujer para evitar sonrojarse.

...

Seguro que te interesa...

¿Ese es Karev? Ellen Pompeo revoluciona con su inesperado reencuentro con un irreconocible Justin Chambers ('Anatomía de Grey')