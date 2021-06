Ellen Pompeo responde a los fans que comparan la última temporada de 'Anatomía de Grey' con un "vertedero en llamas"

La temporada 17 de 'Anatomía de Grey' ha sido una de las más impactantes por muchas razones. Después de la salida de varios actores, el regreso de otros tantos cuyos personajes habían muerto, y toda la trama centrada en la pandemia del coronavirus sin duda puede decirse que ha sido una temporada que ha dividido a los fans.

Su protagonista y productora, Ellen Pompeo, parece saber llevar muy bien las críticas, pues no ha dudado en responder con amabilidad a comentarios de fans que no están precisamente felices con la última temporada.

"¡Supongo que seré un alien porque esta temporada ha sido una basura de vertedero en llamas! Me encanta la serie pero no esta temporada", replicaba una fan, a lo que Ellen le citaba:

"¡Todo bien! Diecisiete temporadas no podemos contentar a todo el mundo todo el tiempo... Definitivamente no es fácil seguir adelante y que siga siendo genial... Lo entiendo... gracias por verla igualmente... y gracias por tu opinión que importa... te mando amor", le escribía la actriz con cariñosos emojis.

Y eso no es todo, pues cuando otros fans que sí apoyan la serie a capa y espada atacaron a la tuitera, también escribía:

"¿Pero por qué que alguien diga que no le ha gustado algo es malo? ¡Literalmente han pasado dos décadas! Dejadla vivir... hay un montón de mierda que no me gusta a mí...".

¿Se referirá a la serie o a cosas que no le gustan en general? Lo que está claro es que Pompeo, al igual que Meredith Grey, dice las cosas bien claras y como las piensa.

"Por no hablar de que la gente básicamente puede sentirse como quiera después del par de años jodidos que hemos tenido", terminaba.

