En una entrevista con Comic Book, Scott M. Gimple, productor ejecutivo de 'The Walking Dead', ha querido rodear de misterio la aparición de los guerreros que acuden en ayuda de Morgan y Carol. "Esos hombres pueden ser del Reino... o no. Puede que veamos el Reino o no. En cualquier caso, si lo hacemos, dispondremos de un mundo nuevo que habrá que explorar y habitar", ha avanzado el showrunner.



En los cómics, el Reino es un colegio que acaba convirtiéndose en una colonia fortificada similar a la de Alexandria. El lugar está gobernado por el Rey Ezekiel, un antiguo empleado del zoo que siempre va acompañado por su mascota, el tigre Shiva.



Apoyándose en los perseguidores de Morgan y Carol en el capítulo final, titulado "Last Day on Earth", muchos seguidores de 'The Walking Dead' sospechan que los próximos episodios de la séptima temporada mostrarán a los caballeros del Reino. Si la serie sigue los pasos de la novela gráfica, los vasallos de Ezekiel se unirán a los supervivientes de Alexandria y Hilltop para formar un gran ejército que derrote a los Salvadores.



En una entrevista con The Hollywood Reporter, Scott M. Gimple ha evitado adelantar acontecimientos sobre este tema: "Aunque sucediera algo así, tampoco os lo contaría. El universo de 'The Walking Dead' se expandirá en muchas direcciones diferentes". Unas declaraciones tibias que no han conseguido satisfacer la curiosidad de los seguidores de la serie.



Para descubrirlo deberán esperar siete meses, fecha en la que se estrenará la séptima temporada de 'The Walking Dead' y el líder de los Salvadores despeje las dudas de los fans de la serie de AMC.