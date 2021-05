"Estaba desesperada": Anya Taylor-Joy explica por qué quería contar la historia de Beth en 'Gambito de Dama'

El año pasado Netflix finalizó la temporada con varios estrenos reseñables, entre ellos, su nueva serie 'Gambito de Dama'. Este potente relato sobre una carismática jugadora de ajedrez huérfana, atrapaba a millones y millones de espectadores. La ficción basada en la novela homónima del escritor Walter Trevis, fue planteada como una miniserie, pero debido al enorme éxito que ha conseguido recabar, cada vez resuena con más fuerza la posibilidad de que se vaya a producir una segunda temporada.

Mientras se baraja la opción de que continúe la historia de Beth Harmon, la actriz que da vida a esta niña prodigio se encuentra inmersa en la etapa de producción de su nuevo proyecto. Sin embargo, Anya Tylor-Joy sigue teniendo a Harmon muy presente en su día a día y es que sin ninguna duda, hasta ahora este ha sido el papel más importante de toda su carrera.

¿Por qué decidió embarcarse en 'Gambito de Dama'?

Según las últimas declaraciones públicas de Anya Tylor-Joy que recogía la plataforma Just Jared, la intérprete ha confesado que nada más terminar de leer el libro en el que se basó 'Gambito de Dama', sintió que el papel de Beth Harmon tenía que ser suyo. "En primer lugar, corrí a la reunión con Scott (el showrunner de la serie). No corro, eso no es algo que suele hacer habitualmente, pero corrí a esa reunión tan pronto como terminé el libro, porque estaba muy emocionada", ha comentado la actriz.

Lo cierto es que Tylor-Joy percibió desde el primer instante que había captado la esencia de Beth Harmon y que la vivencia de esta joven pionera aguardaba un enorme potencial. Según las propias palabras de la actriz: "No se trata de ajedrez. Se trata de la soledad, de tratar de encontrar tu lugar y del precio de la genialidad, y de lo que significa tener que ser otro e intentar encontrar tu mundo".

Asimismo, Anya confesó que una vez que dio con la historia de 'Gambito de Dama' no pudo sacarla de su cabeza y que además, sentía la imperiosa necesidad de transmitirla al resto del mundo: "Estaba desesperada por contar esta historia. Me enamoré de ella de inmediato y realmente pensé que podía hacerlo bien".

