Ann Dowd, tía Lydia en 'El Cuento de la Criada', cuenta cómo una fan salió corriendo al reconocerla

Ann Dowd, o más conocida como tía Lydia en 'El Cuento de la Criada', la adaptación a serie del libro escrito por Margaret Atwodd, ha acudido al programa de 'The Ellen DeGeneres Show', donde ha dado algunas pistas sobre el spin-off de 'El Cuento de la Criada'.

"Es fantástico. Y la otra cosa que tengo, y que voy a contar ahora mismo, pensé para mi misma, espero que me dejen hacer de ella. El problema es que, si no me dejan, la actriz que hubieran elegido tendría que estar alerta, porque la perseguiría hasta que se diese por vencida", dice Ann Dowd sobre su personaje en la serie.

Pero, además, Ann contó un curiosa anécdota que le ocurrió con una seguidora de la serie quien se asustó y salió corriendo al reconocerla. En principio puedes pensar que es una locura que esto suceda pero si sabes cómo es el personaje de Dowd en 'El cuento de la criada, la cosa cambia. Como sabrás, Ann es una tía, una serie de mujeres que se encargan de supervisar el entrenamiento y adoctrinamiento a las criadas siendo las cómplices y causantes de muchos de sus males.

"Una fue en el aeropuerto cuando estaba yendo a coger un vuelo, sabes, cuando bajas las escaleras, y una señora se me puso, de repente, en frente de mí y me señalaba con el dedo. Y decía, 'Te conozco, te conozco. ¿Quién eres?'". Empezaba así con la historia, y seguía: "Entonces, seguía diciendo, 'Te conozco, te conozco. Sé quién eres. ¿Eres ella verdad?'". Ann Dowd terminó por afirmar con la cabeza, algo que no hizo más que asustar a esta fan, que se fue corriendo, presa del pánico.

"Así de buena eres en su papel", responde Ellen DeGeneres a la anécdota que deja Ann sobre la reacción de una fan.

La temporada 4 acaba de terminar

La cuarta entrega de la temporada 4 acaba de emitir su décimo y último capítulo, un episodio que no ha dejado a nadie indiferente ya que muere uno de los protagonistas desde el principio de la serie.

En este caso, el personaje de tía Lydia ha sufrido varios altibajos en su mando y se ha visto relegada en sus órdenes respecto a las criadas después de que varias de ellas escaparan de entre sus brazos, como es el caso de June.

Aún así, parece que queda tía Lydia para largo ya que, por el momento, sigue haciendo de las suyas en 'El cuento de la criada'.

