A Angela Lansbury le parece "un error" el remake de 'Se ha escrito un crimen'

Parece que ha falta de nuevas ideas, bueno aprece rescatar del cajón antiguos éxitos televisivos. Pero no siempre convence a los protagonistas del original. Esto ha ocurrido con el remake de 'Se ha escrito un crimen' que prepara la cadena NBC.



A Angela Lansbury le parece "un error" este remake. Así de contundente se mostró la veterana actriz ante la noticia del proyecto de NBC, con Octavia Spencer como protagonista.



"Creo que es un error que la llamen 'Se ha escrito un crimen'", dijo en una entrevista al portal The Hollywood Reporter. "La serie siempre será sobre Cabot Cove y este maravilloso grupo de gente que contaba esas preciosas historias".



En cuanto al remake que prepara NBC, poco más se conoce. Octavia Spencer, ganadora de un Oscar por 'Criadas y señoras', será la protagonista de esta "nueva" serie, que aún no tiene fecha de estreno.