Andrew Lincoln: "La tercera temporada será más oscura y más fuerte"

Andrew Lincoln es el encargado de abrir los más de dos minutos del clip que la cadena AMC ofrece para ir abriendo boca sobre la tercera temporada de 'The Walking Dead'. En un 'making of' de los primeros capítulos de la nueva etapa encontramos también entrevistas con reparto y algunos miembros del equipo técnico.



"Es sólo el tercer día de grabación y ya estoy absolutamente exhausto", dice el actor, que aparece repleto de manchas de sangre en el set de rodaje donde se graba la próxima temporada. Y es ue sólo con ver todo lo que se mueve a su alrededor ya se puede adivinar que el espectáculo está casi asegurado.



"Ya hemos vuelto y esto será más grande que nunca", dicen dos de los productores ejecutivos en el vídeo con el que la cadena de cable promociona ya la tercera temporada de la ficción, para acabar añadiendo que están "increíblemente ansiosos por hacer esta tercera temporada".



Otra de las actrices que se asoma al vídeo es Laurie Holden, cuyo personaje, Andrea, vuelve para esta tercera tanda de episodios. "A partir del primer capítulo introducimos nuevos personajes, algunos conocidos, otros no", deja caer la actriz.



"Nuestros personajes están buscando un nuevo sitio seguro donde resguardarse así que volvemos justo al lugar donde los dejamos en el ultimísimo plano del final de la segunda temporada", adelanta Gale Ann Hurd, una de las productoras.