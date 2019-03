Andrew Lincoln: "El grupo se dividirá irrevocablemente"

Ya había ido avisando el equipo de la exitosa ficción de la AMC durante el tiempo de espera. Las dificultades de sobrevivir en un apocalíptico mundo plagado de muertos vivientes se agravan en esta nueva tanda de capítulos. "Sucederá algo terrible que dividirá al grupo irrevocablemente", ha confesado Andrew Lincoln a la revista Entertainment Weekly en una entrevista.



Algo de lo que ya se encargó de evidenciarnos el primer capítulo, "30 días sin un accidente", y si todavía no lo has visto... te recomendamos que no sigas leyendo. En el arranque de la cuarta temporada ya hace su aparición una enfermedad contagiosa parece ser la tan temida nueva amenaza, que ya nos habían ido anunciando los creadores de 'The Walking Dead'.



Pero ni la reformada prisión, ni los peligros que acechan fuera de ésta, serán capaces de hacer que el grupo permanezca unido. "Me encanta esta parte de la historia", declara Lincoln a EW. "Solo hay que esperar y ver hacia donde se dirige, porque habrá mucha más presión sobre el grupo y sucederá algo terrible que lo dividirá irrevocablemente".



El actor que da vida a Rick, quien deja a un lado el papel de líder para hacerse cargo de su familia, asegura que ahora el ritmo de la historia ha cambiado, algo que ha ocurrido gracias, en parte, al nuevo productor ejecutivo Scott M. Gimple.



"Yo diría que ahora cada personaje tiene otro tono, que hace que la historia sea perfecta", asegura. "El tema podría resumirse en varias preguntas como ¿podemos volver? ¿Podremos ser algún día quienes éramos? ¿Acabará la brutalidad de este mundo?¿Podremos amar de nuevo?...".



LA NUEVA AMENAZA, ¿UN VIRUS?

En el final del primer episodio pudimos atisbar cual podría ser la nueva amenaza que aterrorizaría al grupo. Y es que, aunque el productor Gimple no lo diga claro, si nos deja entrever que ésta podría tratarse de un virus mortal.



"Si alguien está enfermo, por cualquier tipo de enfermedad contagiosa, o algún fluido corporal, sí que será una mala noticia", desvela Scott M. Gimple a The Hollywood Reporter. "Aunque también es cierto que en el primer capítulo había un par de cerdos muertos. También podría tener algo que ver con eso".



Y es que el productor de 'The Walking Dead' confiesa que "en la situación en la que se encuentra el grupo (refugiados en una prisión), es cuando las personas están más en contacto, lo que facilitaría un posible virus contagioso". Además, Gimple asegura que esto en un mundo como en el que viven los efectos pueden ser aún peores.



La cuarta temporada de 'The Walking Dead' se estrenó el domingo en Estados Unidos donde batió su propio récord de audiencia con más de 16 millones de espectadores. A nuestro país llegó 24 horas más tarde de la mano de Fox España, que se convirtió con este primer episodio el líder de la televisión de pago con un 1,4% de share.