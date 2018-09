Andrew Lincoln está pensando en su regreso a 'The Walking Dead' antes de irse

Después de nueve largas temporadas el actor Andrew Lincoln dice adiós a la serie en la que se ha dedicado en cuerpo y alma durante los últimos años, 'The Walking Dead'.

Una noticia que ha costado mucho asimilar a sus seguidores pues todos están esperando el estreno de la novena entrega para saber cómo será el desenlace de su personaje, Rick Grimes. Aunque tras sus últimas declaraciones a 'Entertainment Weekly' los fans se han descolocado todavía más.

Y es que, en esta entrevista Andrew comenta que está pensando en volver antes de lo que imaginamos. Recodamos que Lincoln tomó la decisión de dejar la serie por motivos personales: "Tengo dos hijos jóvenes y vivo en un país diferente, y a medida que se han hecho mayores ha sido más complicado trasladarles. Fue así de sencillo. Era el momento de que volviera a casa", comentaba al anunciar su final en la ficción.

Pero, ahora ha dicho que quiere volver en la décima temporada pero de una manera muy diferente, como director: "Volveré como director, y mi intención es dirigir el año que viene".

Para el actor es muy difícil despedirse por completo de este proyecto al que está tan unido por lo que va a seguir ligado de alguna forma u otra: "No me puedo alejar demasiado porque no puedo soportarlo. Así de inmerso estoy en la serie y la continuación de la historia", termina diciendo.