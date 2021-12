'And Just Like That': Toda la historia tras el drama de Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall

"Sexo en Nueva York" marcó toda una época, convirtiéndose en una serie icónica en la que se hablaba por primera vez de una forma tan abierta sobre la sexualidad. El público se enamoró rápidamente de las protagonistas: Samantha, Carrie, Charlot y Miranda. Sin embargo, pronto surgieron los rumores de que la amistad entre Cattrall y Parker también se ceñía a la ficción. Ahora, con el regreso de 'And Just Like that' y la ausencia del personaje de Samantha, han vuelto a resurgir viejas heridas. Esto es todo lo que pasó entre las actrices.

Todo por el dinero

Las actrices se llevaban bien en un principio, sin embargo, tras el éxito de la primera temporada, Sarah Jessica Parker adquirió el título de productora ejecutiva elevando su salario por encima de las demás. Esto no le gustó para nada a Kim Cattrall, que comunicó sus quejas al equipo directivo y exigió también un aumento de sueldo que no le concedieron.

Tras muchos rumores, en 2004 Cattrall rompió el silencio durante el show Friday Night con Jonathan Ross: "Sentí que después de seis años ya era hora de que todos participáramos en la ganancia financiera de ‘Sexo en Nueva York'. Pero como no parecían interesados en eso, pensé que era hora de seguir adelante".

Las películas de 'Sexo en Nueva York'

A pesar de eso, tras duras negociaciones, en 2008 Kim Cattrall aceptó participar en las películas de 'Sexo en Nueva York'. Tras el estreno de la primera, ambas actrices se esforzaron por intentar desmentir los rumores de enfrentamiento, sin embargo eso solo calmó las aguas por un tiempo.

En 'Sexo en Nueva York 2', película que fue todo un éxito, la situación se volvió a tensar. Los productores tenían en mente una tercera película, pero una vez más Kim Cattrall no llegó un acuerdo y esta no salió adelante. En el tiempo que siguió al estreno de la segunda película, ninguna de las actrices se esforzó ya en disimular. Sarah Jessica Parker dejó claro en Extra que las exigencias de Cattrall habían impedido una tercera película, a lo que Kim dijo en Twitter: "Lo UNICO que he pedido ha sido no salir en la tercera película... y eso fue allá en 2016"

El drama de 2018

La dinámica continuó hasta que en 2018 muere el hermano de Kim Cattrall, Chris, y Sarah Jessica Parker muestra por escrito sus condolencias en un comentario en redes sociales. Pero la respuesta fue muy contundente: "No necesito tu amor o tu apoyo en este trágico momento. Tu continuo contacto es un doloroso recordatorio de lo realmente cruel que eras entonces y eres ahora. Déjame que deje esto muy claro (si no lo he hecho ya). No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para hacer ver que eres una chica adorable".

Opiniones de otras personas

Con el anuncio de 'And Just Like That' volvió el tema al centro del debate público, y algunos actores comentaron por primera vez al respecto. Por ejemplo, Chris Noth (Mr. Big) defendió abiertamente a Sarah Jessica Parker: "Tengo que decirte que no tengo ni idea de lo que piensa [Cattrall], ni de sus emociones. Sí sé que soy muy amigo de Sarah y las descripciones (de Kim Cattrall) de ella ni siquiera se acercan a la realidad. Me gustaba, pensaba que era maravillosa en la serie y algunas personas siguen adelante por sus propias razones. No sé cuáles eran las suyas. Sólo deseo que todo esto no hubiera ocurrido porque fue triste e incómodo".

