La dosis de drama en 'Anatomía de Grey' siempre está asegurada, pero nadie se esperaba que fuese a ser tan complicado como la despedida de Alex Karev.

El actor Justin Chambers dijo adiós a la serie sin previo aviso y por la puerta de atrás, dejando a los responsables con un irreemplazable hueco que justificar.

La peor parada de esta situación habría sido su mujer Jo, el personaje de Camilla Luddington, pero sin embargo parece haber encajado bastante bien y rápido el abandono de su marido, sobre todo teniendo en cuenta su pasado traumático y su historial de problemas mentales.

Precisamente por eso, la showrunner Krista Vernoff ha justificado a TVLine que Jo pase página.

"No quería que nadie pasara por esa pérdida. Camilla ha pasado a la perfección por muchos meses de tramas muy oscuras, y no quería que tuviéramos que ver a Jo en el agujero otra vez.

He tenido experiencias en mi vida en las que el dolor de no saber es mucho peor que una verdad dolorosa. Jo ha tenido muchos episodios de no saber qué pasaba con Alex, y ahora finalmente la verdad ha sido terriblemente dolorosa, también fue un alivio saberlo. Tener una respuesta le ha permitido extrañamente sentirse mejor que cuando estaba en la ignorancia. Jo se había imaginado las peores situaciones. Y aunque una de ellas se hizo realidad, solo tener la información le permitió pasar página. Creo que ha sufrido mucho por la relación en las semanas que precedieron a la carta".

