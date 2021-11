'Anatomía de Grey': Ellen Pompeo, acusada de recibir 5 millones de dólares para guardar silencio sobre Patrick Dempsey

La caja de los truenos de 'Anatomía de Grey' sigue abierta desde que se publicó el libro 'How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy', que ha reflotado muchas polémicas y peleas que ocurrieron en el pasado de la popular serie.

De sobra era conocido que había habido ciertas "diferencias" entre Shonda Rhimes, el estudio y algunos de los actores, y que entre sus estrellas también había habido algunas peleas que habían acabado con varios abandonos (y consecuente muerte) en la serie.

Pero el caso Patrick Dempsey está cobrando ahora más fuerza que nunca después de que el libro haya revelado hasta qué punto "aterrorizaba al set" el actor y los problemas que presuntamente causó en el rodaje.

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la pelea que al parecer llegó a las manos con Isaiah Washington, también considerado una figura polémica del drama médico al haber sido despedido por utilizar un insulto homófobo para referirse a su co-star, TR Knight.

Pero Isaiah ha decidido tomar cartas en el asunto y dar su versión de incendiarios hechos que ocurrieron mientras aún estaba en la serie que envolvieron tanto a Dempsey como a la protagonista, Ellen Pompeo.

Por un lado matizaba que la "pelea física" que tuvieron fue al revés, y que Patrick Dempsey le "agredió tres veces". "Hice lo que tenía que hacer como hombre. Y le insulté", explica Washington.

Washington explica que Patrick había sido una verdadera pesadilla para el resto del elenco también: "Me hablaba lleno de burlas y era como de patio del colegio. Y eso solo desde mi experiencia, pero ya había escuchado de otros abusos, como que [Dempsey] lanzó a Kate Walsh a través de una ventana por la ira. Que aterrorizó a TR Knight", declara con impactantes palabras en Us Weekly.

Ellen Pompeo habría cobrado por no denunciar el comportamiento de Patrick Dempsey

Otra de sus graves acusaciones es dirigida a Ellen, de quien cuenta que también fue cómplice de lo que ocurría con Dempsey.

Washington afirma que la actriz de Meredith Grey "recibió 5 millones de dólares bajo manga", durante el pleno apogeo de la era #MeToo, para "no contarle al mundo cómo de tóxico y desagradable era realmente Patrick Dempsey".

Estas acusaciones no han sido respondidas por los demás implicados, aunque no es la primera vez que Isaiah rompe su silencio sobre lo ocurrido durante su tiempo final en la serie. Recientemente también reavivó la polémica contra Katherine Heigl por haber defendido a su amigo TR Knight:

